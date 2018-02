‘Sálvame’ desvela más supuestas infidelidades de Gustavo González durante su matrimonio

La vida sentimental de Gustavo González es digna de telenovela. Además de su reconocida relación extra matrimonial de 8 años con María Lapiedra, Gustavo podría haber tenido algún que otro affaire a parte de la actriz.

Según su compañero Kiko Hernández, además de Tamára García, Gustavo tuvo una relación con una íntima amiga de su ahora ex mujer: “Una amiga íntima de la ex mujer de Gustavo dice que han tenido una relación paralela. Dice que ha mantenido una relación paralela y tiene pruebas, fotos y vídeos”. Mientras Lapiedra no sabía donde meterse, el colaborador, tenso y entre gritos, alegó que todo era una mentira.

Por si esto no fuera poco, Terelu, quien se ausentó de plató unos minutos, volvió con una nueva bomba para el colaborador: “Una persona de la que me fío mucho, que es como de la familia y no es nada cotilla; me ha confirmado que Gustavo tiene una relación de larga duración”. Con el culebrón servido, el paprazzi finalizó su defensa asegurando que tomaría medidas judiciales contra estás personas.