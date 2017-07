El sacrificio de Ortega Cano por su hija Gloria Camila

Hay pocas cosas que no haga un padre por una hija. José Ortega Cano hace uso de esta premisa cumpliendo los deseos expresados explícitamente por su hija tras su expulsión de ‘Supervivientes’. Gloria Camila ha terminado su andadura en Honduras con un anillo de pedida en la mano y el deseo de que su padre le dé la bienvenida en su llegada a España. Así se lo pidió ella misma a través de una llamada telefónica en la que la joven no pudo contener las lágrimas al escuchar la voz de su padre y de su pequeño hermano Jose. A pesar de que en ese momento Ortega no aceptó la petición, el presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez, ha anunciado su presencia en la gala de este jueves.

El ex torero reunirá el valor suficiente para volver a un plató de televisión tras un año alejado de los focos. Precisamente fue en ‘Qué tiempo tan feliz’ donde concedió su primera entrevista tras su paso por prisión y la última conocida hasta la fecha. Retirado de la vida pública, el que fuera marido de Rocío Jurado ha tenido que hacer frente a más de una complicación en su vida, que le han llevado a tener que enfrentarse con varios episodios desagradables protagonizados por su hijo José Fernando quien en estos momentos se encuentra ingresado en la clínica San Juan de Dios recuperándose de su enfermedad. “José Fernando se encuentra muy tranquilo y pensando mucho en su niña pequeña”, decía el torero hace pocos días en un acto público.

Por su parte, el torero ha querido dar su opinión sobre la sorprendente pedida de mano de Kiko a Gloria Camila en pleno directo. Calificando el hecho como precipitado empujado por el lugar y el momento en el que estaban, Ortega Cano les deja en su mano la ejecución de la pedida: “Ellos verán”. Sin embargo, sí con algo está de acuerdo es con la actitud de Gloria durante el concurso. Orgulloso de ella, ha declarado que esta experiencia le va a venir muy bien para el futuro.