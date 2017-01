Sabemos qué famosa fue testigo de la pelea de Álex Casademunt y nos cuenta los hechos de primera mano

En la madrugada del domingo 15 de enero, Álex Casademunt fue objeto de una agresión cuando se encontraba en una discoteca de Vigo a donde fue para celebrar el cumpleaños de un invitado. Junto a él estuvieron otros famosos como Saray, de GH; Yago Hermida, Alessandro Livi y Amor Romeira. Con esta última mantuvimos una conversación en la que nos habló cómo ocurrieron los hechos. Y, además, nos adelantó que Casademunt mantiene otro caso abierto con su exnovia, Lucía Sánchez.

P: Amor, ¿qué pasó esa noche?

R: Fuimos a Vigo porque nos invitó el dueño de una marca de a celebrar su cumpleaños. Estuvimos viernes, sábado y domingo. Después de pasarlo muy bien el viernes en la discoteca, el sábado pasamos el día todos juntos. Por la noche decidimos irnos a una discoteca y ahí es donde estuvo el problema. Era tarde y todo el mundo llevaba de fiesta a unas horas, la gente había bebido. Álex es súper extrovertido, súper simpático, le gusta hablar con la gente y entonces dos chicas hablaron con Álex , lo típico. Una de las chicas tenía novio y éste se acerca y le dice a Álex : “Oye deja de molestar a mi novia” y Álex le contesta: “relájate”, pero sin molestar a nadie, y entonces, vaso en la cara.

P: Pero, ¿quién se acercó a quién?

R: Álex fue el que habló con las chicas. Estaba en el escenario y bajó en dirección hacia el baño, que era donde estaban las chicas. No sé si le llamaron para pedirle unas fotos o fue él el que se acercó. Estaba hablando muy normal con las chicas. Álex le dijo al chico “tranquilízate que solo estoy hablando con ellas”. Hubo un momento como si fuesen a discutir, pero no llegaron a hacerlo, porque le rompió el vaso. No discutieron.

R: ¿Cómo reaccionó Álex? Porque el otro chico dice que fue agredido por él.

R: Cuando Álex recibió el vaso, como que le apartó de él con la mano porque en el momento no sabía lo que le había hecho hasta que vio que estaba sangrando. Yo lo que vi fue a Álex bajar y subir con la cara llena de sangre.

R: ¿Habéis hablado? ¿Qué te cuenta?

R: Sí. Me dice que está mal. Que qué pena, con lo bien que lo estábamos pasando y me ha dado las gracias por estar apoyándolo.

P: ¿Sabes si Álex ya ha declarado?

R: Creo que sí, que ha ido, pero creo que no por ese tema, fue por el tema de Lucía, su exnovia.

P: Se le acumulan los litigios.

R: ¡Madre mía! Mira que él no es santo de mi devoción, porque Lucía es mi amiga. Pero me dio una pena mortal, nadie se merece eso.

P: ¿Cómo le definirías a Álex ?, ¿crees que es agresivo?

R: No. No quiero definirle.

P: ¿Y el tema con Lucía cómo está?

R: Todavía está el proceso judicial y todavía no se ha decidido nada. Ella denunció como que supuestamente le había maltratado.

