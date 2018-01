Roscón, el hijo de Samantha Vallejo Nágera que conquista las redes sociales

Samantha Vallejo Nágera no sólo es una chef con éxito y miembro del jurado de MasterChef. También es madre de cuatro hijos, entre los que se encuentra su hijo Roscón, un niño muy especial que tiene Síndrome de Down y del que su madre se muestra especialmente orgullosa.

Como comenta en su página web, Samantha adora los roscones y fue en una cata de estos típicos dulces navideños cuando empezó a notar contracciones y se puso de parto. El día de Reyes nació su tercer hijo y lo hizo con sorpresa, un niño al que llaman con el cariñoso apodo de Roscón en casa, aunque su nombre real es Patrick. “Enterarte de que vas a ser madre de un niño con Síndrome de Down no es fácil y como es lógico a nadie le gusta al principio. Yo no lo supe hasta que nació Patrick. Los primeros días se me cayó el mundo encima, no entendía por qué me había pasado a mí y fue un momento muy duro la verdad”, asegura Samantha en su web.

La chef reconoce que son muchos los seguidores que le piden que cuente su experiencia como madre de Roscón, que hoy cumple 10 años: “Sois muchos los que me escribís mensajes por Facebook, emails o me llamáis para que os cuente mi experiencia, os enseñe cómo lo hago para que Roscón sea un niño tan activo y tan despierto y os derretís (como yo) con sus vídeos, sus disfraces, sus bailes y sus shows… Así que he decidido que iré compartiendo con vosotros no sólo el día a día de Roscón, que es un niño súper divertido, sino también todas las novedades y las iniciativas de la Fundación Garrigou de la que soy madrina y qué día a día llevan a cabo para fomentar la integración de estos niños mediante una educación adecuada”.

Las redes sociales están rendidas a este pequeño tan espabilado y simpático, un niño que despierta miles de comentarios por parte de los seguidores de la cocinera que siguen sus vídeos y fotos muy atentos.