Rosario Mohedano: “Si fuera cajera en un supermercado, me criticarían igual”

No hay día que Rosario Mohedano no se convierta en objeto de críticas en al plató de ‘Sálvame’. Todo empezó cuando acudió a El Membrillo, un pequeño pueblo de poco más de 120 habitantes, y decidió vetar al equipo de ‘Sálvame’ que se desplazó hasta allí. ¿Los motivos? Que luego utilizaban esos vídeos para “machacar mi trabajo que me da de comer a mí y a mis hijos”. Fueron las palabras que ella mismo dijo.

Pues bien, en el programa en el que trabaja, ‘La mañana de la 1’, Rosario Mohedano ha querido dejar clara una cosa: “Gracias a Dios tengo trabajo, pero que machaquen mi trabajo eso sí que me hace sentir humillada”, declaró contundente. ¿Iba dirigido este ‘recadito’ a ‘Sálvame’?

La hija de Rosa Benito es uno de los personajes más comentados en el programa de Telecinco, algo que no lleva muy bien al sentirse objeto del “machaque constante”: “Estoy afectada. Soy un libro abierto, me gusta mucho sacar de mí lo positivo, venir a trabajar con buen rollo, y me encanta aportar cosas buenas. Pero es verdad que hay cosas que hacen mucho daño”.

Ese machaque constante ha llevado a Rosario Mohedano a plantearse si le merece la pena o no seguir adelante: “Creo que se me pusiera de cajera en cualquier supermercado, si me pusiera a hacer cualquier otro trabajo, me criticarían igual. Y no es por nada, pero tengo fuerza cuando me subo al escenario, tengo el apoyo y el cariño de un público cuando ven que lo que más me mueve es la música y no voy a dejar mi trabajo”, ha dicho en su programa.

Sin saber muy bien qué ocurre, Rosario se emociona: “Me da pena despertar ese sentimiento de odio en la gente. De verdad, no es mi fin, me despierto siempre con muchas ganas de dar cariño, buenos momentos…”

A pesar de los momentos más difíciles por los que pasa, Rosario se entrega en cada una de sus actuaciones: “Me voy a entregar como hago siempre. La música para mí es mi psicología, es mi motor y mis hijos son mi motor. Como tengo todo lo que necesito, vamos a tirar para adelante”.