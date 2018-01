Rosario Mohedano no está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Las constantes críticas han hecho que la sobrina de Rocío Jurado haya llegado al punto de afirmar en las redes sociales que está sufriendo una campaña de acoso continuado que le está haciendo la vida imposible. Un “maltrato psicológico” que asegura recibe desde hace un tiempo y por el cual ha llegado a pedir públicamente ayuda a las ‘instituciones competentes’.

En estas circunstancias Rosario no está sola. Dos de las cantantes más famosas de España no han dudado en hablar a su favor y para sorpresa de muchos, convertirse así en dos de sus apoyos. Soraya Arnelas y Rosa López han querido tender una mano a la hija de Rosa Benito, alabando sus cualidades como artista y animándola a no rendirse.

“Le apasiona el mundo de la música porque lo lleva dentro”, aseguraba Soraya al programa ‘Socialité’, alentándola a “que siga haciendo lo que tiene que hacer, lo que le pida el corazón y que haga caso omiso”. Cualidades no le faltarían, pues según la extremeña, La hija de Rosario Mohedano “tiene una voz privilegiada” y un gran punto a su favor, que “canta con mucho sentimiento y con mucha pasión”.

Unas palabras que coinciden con las de Rosa López, que también cree que “le pone mucho amor cuando canta”. Sobre el motivo por el que recibe tantas críticas, la que fuera ganadora de ‘Operación Triunfo’ apuesta a que ser familia de ‘La más grande’ ha hecho que esté más prejuzgada. A pesar de esta pequeña traba, a la granadina no le tiembla la voz al asegurar que Mohedano “tiene un vozarrón, es un pibonazo de tía y lucha mucho por su carrera”,