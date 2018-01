Rosario Mohedano, muy afectada por la muerte de un gran amigo

Ese machaque constante ha llevado a Rosario Mohedano a plantearse si le merece la pena o no seguir adelante: “Creo que se me pusiera de cajera en cualquier supermercado, si me pusiera a hacer cualquier otro trabajo, me criticarían igual. Y no es por nada, pero tengo fuerza cuando me subo al escenario, tengo el apoyo y el cariño de un público cuando ven que lo que más me mueve es la música y no voy a dejar mi trabajo”, ha dicho en su programa.