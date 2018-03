Rosario Flores confiesa el calvario que sufrió tras la muerte de su hermano

Rosario Flores ha abierto su corazón a Bertín Osborne en el programa ‘Mi casa es la tuya’. La artista ha hecho un completo repaso de su trayectoria artística y personal.

La cantante ha confesado al presentador cual fue uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su hermano Antonio Flores. El hijo mediano de Lola Flores y Antonio El Pescailla, fallecía seis meses después de la muerte de su madre, sumiendo a la familia en un estado de profundo dolor.

“A mi hermano se lo llevó mi madre, ella le dijo tú te vienes conmigo y él dijo, ‘sí, me voy’. Él siempre decía que cuando se fuera mamá, se iría él, no sé por qué, como mamá estuvo malita… Todos morimos ese día, yo morí con mi hermano Antonio también, una parte de mí se murió”: ha explicado Rosario.

La cantante hizo hincapié en la gran tristeza que le embargó y confesó que empezó a darse “a la mala vida”. “Salía y bebía”, porque sentía que -con 30 años- “le habían partido por la mitad”.

Sin embargo, su hija menor fue su tabla de salvación:” También vino mi hija Lola, yo me quedé embarazada a seis meses de irse mi hermano, que también me la mandó mi madre, para que no me volviera loca, porque yo lo único que quería era destrozarme, me maltrataba”.

La intérprete no ha podido evitar emocionarse al hablar de aquello y ha explicado a Bertín que sintió “ayuda” de su madre y su hermano cuando se fueron. “Viví experiencias muy emotivas porque todavía estaban conmigo y me iban a cuidar”.