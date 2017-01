Rosa López, el cumpleaños que nunca esperó

Que Rosa López es una de las artistas más queridas de este país, tanto por el público como por sus compañeros de profesión, es algo que ya sabemos.

Pero por si hay dudas de que esto es así, sólo hace falta un acontecimiento como su cumpleaños para comprobar el cariño que se le tiene a la cantante.

Rosa López cumplió 36 primaveras el pasado 14 de enero. Más guapa que nunca, trabajando y participando en programas como ‘Tu cara me suena’ y siempre recibiendo el apoyo de sus amigos, su familia y sus fans, Rosa López está encantada con la etapa vital que atraviesa.

El día de su cumpleaños Rosa se llevó una grata sorpresa: una fiesta en la que aún está pensando y donde recibió muestras de amor por parte de toda su gente: “Hoy la vida me ha regalado un día increíble. Por más que intento conciliar el sueño, no puedo, recordando cada momento. Que afortunada soy!!! 🙏💕

Mis amigos llevan una semana preparando todo, uff es que estoy aún en una nube!! Ha sido tan hermoso. Os quiero!!! Siento amor!!! GRACIAS💕 esto de sentirse de la manada y en casa, no tiene precio chicos!! Que haya muchas más como esta, por muchos años. Larga vida a nuestra amistad!! (14/01/17 día imborrable) Os quiero”. Así de emocionada se mostraba Rosa López.

Os mostramos cómo ha vivido Rosa López este cumpleaños tan especial en el que sus compañeros de OT no se han olvidado de ella.