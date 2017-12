Rosa Benito: ¿a quién ataca con tanta virulencia?

Rosa Benito se ha convertido en una de las excolaboradoras de ‘Sálvame’ más activas en las redes sociales. La expareja de Amador Mohedano no para de mandar dardos envenenados en sus respectivos perfiles de Instagram y Twitter, lo que la siguen convirtiendo en un personaje del que hablar en el plató de ‘Sálvame’.

El último mensaje que ha lanzado no sabemos a quién va dirigido, entre otras cosas porque Rosa Benito no lo desvela. Lo que sí sabemos es que se dirige a dicha persona con contundencia: “A los hombres de mentira les quedan grandes las mujeres de verdad. El manipulador critica, pero no se atreve. Juzga, pero no es capaz. Señala, pero es cobarde. Es inútil, pero existe, y jode la vida de otros cuando la suya es una basura 🌎”. ¿A quién va dirigido?

Sea quien sea la persona a la que va dirigido este mensaje, no ha sido el único al que Rosa ha mandado algún mensaje. Y es que Rosa Benito ha tenido varios rifirrafes con sus excompañeros de plató después de haber dejado la televisión. La excolaboradora está centrada en su faceta como artista, y recorre diferentes puntos de España junto a su hija, con la que actúa, pero sus compañeros siguen hablando de ella. Con Kiko Hernández ha tenido varios ‘encontronazos’, ya que es uno de los que más critica a su hija Rosario Mohedano: “Yo siempre he tenido fijación por Chayo, porque a mí la que no me gusta es Chayo y siempre he tenido problemas con Rosa por Chayo”, declaró en una ocasión en el plató.

Con la que también ha tenido algún problema es con Mila Ximénez, a pesar de que en se llevaba bien con ella, como demuestra la foto que adjuntamos junto a este pie de foto. Y es que hace unos meses decidió no acudir al plató de ‘Supervivientes’ para no coincidir con Mila Ximénez. Esto provocó que Mila criticara la decisión de su excompañera y ella contundente escribió: “Por eso hago lo que quiero, voy donde me apetece y tengo la inmensa suerte de poder decir NO donde no quiero estar”.

Con el que también ha tenido alguna que otra discusión es con Kiko Matamoros, que hace unos meses tomó la misma decisión que Rosa Benito y dejó ‘Sálvame’. Como comentarista de la última edición de ‘Supervivientes’, Rosa tuvo un ‘encontronazo’ con Kiko Matamoros por la hija de este, ya que según el excolaborador, Rosa no tuvo bonitas palabras hacía la joven: “Tú que has dicho que eras amiga de mi hija, el martes cuando te vi… dije ¡vaya amiga! Con amigos así, para qué quiere enemigos”.

A pesar de los rifirrafes que ha tenido con todos sus excompañeros, Rosa Benito ha encontrado un apoyo incondicional en su familia, sobre todo, en su hija Rosario Mohedano, que además se ha convertido en su compañera de trabajo. Con ella recorre diferentes puntos de España actuando, y ambas no paran de dedicarse bonitas palabras en las redes.