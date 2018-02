La tensión entre Rosa Benito y Rocío Carrasco se corta con cuchillo y los últimos acontecimientos no ayudan a suavizarla. Ahora es la apertura del museo en honor a Rocío Jurado, en Chipiona, lo que las enfrenta. La alcaldesa de la localidad gaditana ha explicado que el proceso está en pausa hasta que la hija de la cantante de el visto bueno a la inauguración. Una demora que ha enervado los ánimos de Rosa.

La que fuera peluquera de ‘La más grande’ ha mostrado su indignación durante la última pasarela SICAF. Al principio se mostró reacia a contestar preguntas relacionadas con este asunto, pero no pudo morderse la lengua: “Tenía que haberse abierto ya, nada más que por el pueblo y por Rocío Jurado eso tenía que haberse abierto ya”. No se quedaron ahí las palabras de Rosa Benito, que no dudó en tildar la no apertura de “Vergüenza”. “El pueblo de España y Chipiona se merece que el museo este abierto ya”, sentenció. La excolaboradora de ‘Sálvame’ acudió al evento junto a su hija, Rosario Mohedano, quien prefirió mantener silencio al respecto.

El desencuentro entre tía y sobrina podría haber comenzado cuando Rosa decidió no ir a la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac porque su sobrina no se habría interesado por su último nieto, hijo de Fernando, que vio la luz ocho meses antes. El último jarro de agua fría para ella podría haber sido que Rocío Carrasco pidiera a su hija Rosario testificar contra Antonio David en la querella por maltrato psicológico interpuesta contra el ex Guardia Civil.