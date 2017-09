Rosa Benito ¿enamorada?

En los últimos días, Rosa Benito está publicando enigmáticos mensajes en Redes Sociales que hacen sospechar que la ex de Amador podría tener una nueva ilusión.

Desde que se rompiera su matrimonio con el hermano de Rocío Jurado, a Amador se le habían conocido varias relaciones, pero a Rosa no.

La madre de Rosario se había centrado desde entonces en su familia y en su carrera como cantante al lado de su hija.

¿Ha encontrado Rosa una nueva ilusión? Mensajes como los que está escribiendo en estos días, nos hacen sospechar que sí: “Tienes tres opciones… Te beso,me besas, o nos besamos” o “Perdón por aprender a quererte tanto en tan poco tiempo,pero es que eras aquello que nunca busqué, pero siempre necesité”, son frases que parecen dirigidas a alguien que desconocemos, pero a quien Rosa se muestra entregada.

Tratándose de Rosa Benito, de ser cierto que la ex de Amador se ha enamorado, estamos seguros de que no tardaremos en saberlo. Si no lo revela ella, seguro que sus excompañeros de ‘Sálvame’, indagarán en el tema rápidamente.