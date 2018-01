El deporte que mantiene espectacular a Rosa Benito pasados los 60

Querer es poder. Una máxima que Rosa Benito se ha tomado al pie de la letra y es que se ha propuesto cuidar su físico y presumir de una silueta muy estilizada. A una semana de cumplir los 62 años, la operación bikini ha comenzado pronto para ella y ya se ha apuntado al gimnasio. Allí realiza diferentes ejercicios cardiovasculares que le ayudan a quemar calorías y bajar esos kilos de más que siempre resultan incómodos. Existe la creencia de que ir al gym es monótono y aburrido o que lo más efectivo son los ejercicios de musculación.

Esto es algo que la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ no comparte. Rosa Benito ha encontrado una técnica infalible y que repite dos veces por semana. Se trata de los abdominales hipopresivos. Seguro que su nombre le es familiar a más de un lector, ya que se trata de aquellos que trabajan otras famosas como Pilar Rubio, Cristina Pedroche o Soraya, que les permite tonificar su vientre y de los que presumen en sus redes sociales.

Pero ¿en qué consisten? Los hipopresivos no son más que los músculos del suelo pélvico. No obstante, no fue hasta la década de los 80 cuando se empezó a desarrollar un método para trabajarlos, a través de las indagaciones de Marcel Caufriez, un fisioterapeuta belga. Su finalidad es reducir el perímetro abdominal y traducirlo en una mejora estética, concediendo una importancia clave a la postura, mientras se combinan con apneas respiratorias. Por si fuera poco, sirven para prevenir dolencias severas como hernias; mejora de la capacidad respiratoria y aumento de la resistencia física.

Rosa Benito ha encontrado en los abdominales hipopresivos su mejor aliado para lucir un físico ‘10’ y lograr sus objetivos. De todos modos, este ejercicio también tiene detractores que lo consideran una técnica estéril ya que no cumple con las expectativas de lograr un vientre plano. Como suele suceder en estos casos, lo ideal es combinar el ejercicio cardiovascular con una dieta saludable y equilibrada para acelerar el proceso. ¿Te animas?