Desde que dejaron la Academia de ‘Operación Triunfo’ Roi y Luis Cepeda están hasta en la sopa. Los amigos gallegos son dos de los favoritos del público y, por ese motivo y por algunos más, son los otros ganadores del programa.

Tanto Roi como Cepeda fueron los únicos extriunfitos que estuvieron invitados al 27 cumpleaños de Javier Calvo, profesor de interpretación de la Academia, en su casa. Una fiesta a la que no faltaron su novio, Javier Ambrossi, y cantantes como Leiva o actrices como Macarena García o Berta Vázquez, entre otros.

Además, los cantantes gallegos han sido también los únicos invitados al programa de Andreu Buenafuente en Movistar+ ‘Late Motiv’, donde el presentador catalán les ha entrevistado para saber cómo están viviendo esta experiencia tras haber salido de ‘OT’.

También acudían esta semana a la presentación de la nueva temporada de ‘Cuéntame’ junto al resto de sus compañeros, siendo ellos los que más gritos de fans recibían en Callao. Allí mismo, Roi confesaba sentirse muy contento, aunque reconocía que no puede poner el 24 horas sin sentirse triste. Además, el de Santiago aseguraba: “Me gustaría ir de bailarín con Cepeda a Eurovisión con Ana y Aitana, a mi me gusta la canción”. Por su parte, Luis contaba a la prensa lo bien que se lo había pasado en el cumpleaños de Javi Calvo y, aunque no quiso aclarar los rumores que dicen que está soltero ahora que ha dejado el programa, sí dijo que para él sus ganadoras de ‘OT’ son Amaia o Aitana.

Ajenos a la legión de fans que tienen detrás, Roi y Cepeda no han dejado de bromear ni dentro ni fuera de la Academia. Los jóvenes no han dudado en publicar algunas fotos de “Cepoi” en sus redes que han vuelto locos a todos sus seguidores.