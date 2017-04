A punto de comenzar una nueva edición de “Supervivientes” todos los ojos están puestos no solo en lo que harán los 16 concursantes que convivirán en la isla, sino también en lo que ocurrirá cada semana en el plató de Madrid, en el debate. Aunque cada uno de los vips que este año se ha embarcado en esta exótica aventura tiene un defensor “oficial” que luchará por sus intereses, son numerosas las personas que desde la sombra hacen campaña por ellos.

Si hay un caso llamativo por encima del resto este es, sin duda, el de Gloria Camila. La hija de Ortega Cano va muy bien acompañada a la isla, ya que cuenta con el apoyo de su novio, Kiko Jiménez, también concursante de esta edición. A la hija pequeña de “La más grande” será Amor quien la defienda en cada edición del debate semanal, sin embargo, hay una persona muy cercana a ella que ya está haciendo campaña desde hace tiempo a través de las redes sociales por su triunfo: Rocío Flores.

Para Gloria Camila el concurso va a ser especialmente duro, ya que no solo se enfrenta al reto de la supervivencia en la isla, sino además a convivir durante un tiempo con una de las invitadas estrella de esta edición, Terelu Campos, que pasará unos días en Honduras. Aunque no lo han manifestado abiertamente, la relación entre ambas no puede ser positiva. No podemos olvidar que Gloria Camila mantiene una tensión constante con su hermana Rocío Carrasco, que por otra parte es como una más de la familia Campos.

Y de Rocío Carrasco a su hija, Rocío Flores. Si Amor se encargará de hacer de “portavoz” de Gloria Camila en Madrid, Rocío Flores se ha convertido en la “defensora en la sombra” de su prima. De sobra conocida es la magnífica sintonía de ambas desde que eran pequeñas, mucho más como hermanas que como tía y sobrina, algo lógico si tenemos en cuenta su edad.

Rocío Flores, que lleva varios años sin mediar palabra con su madre, ha encontrado en Gloria Camila un verdadero pilar de su vida, lo que le ha llevado a empezar una campaña en su defensa y por su triunfo en las redes sociales. Está claro que de momento prefiere mantenerse alejada de los medios para no acaparar la atención, pero desde luego, si hay alguien capaz de defender a Gloria Camila en esta edición esa es, sin lugar a dudas, Rocío Flores.