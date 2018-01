Rocío Flores da un paso más y presenta, por fin, a su novio

Rocío Flores Carrasco está viviendo un comienzo de año estupendo, al lado de su actual pareja, Manuel, y su familia. La hija de Antonio David y Rociíto no puede estar más feliz y le dedicó unas bonitas palabras al que se ha convertido en su “mejor compañía”, que hasta ahora había mantenido en un discreto segundo plano y jamás había mostrado una foto de él, pero ha dado un paso más y lo ha presentado oficialmente en su Instagram.

“Otro año más despido y empiezo el año con mi mejor compañía, contigo, feliz y orgullosa de tenerte a mi lado, gracias por todo este tiempo has sido y serás mi mayor regalo, no me faltes nunca, porque no te haces idea de la capacidad que tienes para hacerme feliz, brindemos por este nuevo año y por nosotros, por seguir cuidándonos y queriéndonos como lo hacemos y mi familia a la que amo, este va a ser nuestro año estoy segura de ello!!! Siempre rodeada de vosotros, los mejores”, le escribió Rocío Flores a su pareja el día de Fin de Año.

La joven, que está instalada en Málaga, donde vive junto a su padre y la pareja de este, Olga Moreno, ha aprovechado que ha organizado una fiesta sorpresa para celebrar el 22 cumpleaños de su novio Manuel para, por fin, presentarlo oficialmente. Lo hizo a través de su Instagram Stories, con una instantánea en blanco y negro, en la que se le ve posar con dos globos con lo números de su edad.

Hasta ahora, Rocío Flores Carrasco había compartido imágenes de él de perfil u otras en las que solo se veía una parte de su cara o sus manos. Eso sí, la joven le ha dedicado unos bonitos mensajes, donde demuestra que no puede ser más feliz: “Que tus ojos me miren el resto de nuestra vida 💕#toelrato 🙈”, “Si no es contigo no quiero 💙#toelrato”. Estos son algunos de los mensajes que le dedica, en los que usa el hashtag “toelrato”, etiqueta que ya usa Laura Escanes y Risto Mejide para sus imágenes.

Rocío Flores ha dado un paso más y desde hace unas horas se ha atrevido a compartir con sus seguidores el rostro de su pareja. Parece que a partir de ahora nos regalará más instantáneas junto a él, lo que nos permitirá conocer más datos sobre el misterioso novio de Rocío.