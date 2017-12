Rocío Carrasco y Antonio David Flores, tensión en los juzgados

Este ha sido uno de los años en los que Rocío Carrasco y Antonio David Flores se han visto más veces en los tribunales. A punto de finalizar el año, el exmatrimonio se acaba de reencontrar una vez más. Si bien todo apuntaba que sería para conocer los resultados de los exámenes psicológicos a los que la hija de Rocío Jurado se había sometido para conocer si su demanda por un delito de maltrato psicológico continuado era o no admitida, la cita tenía otra razón de ser.

La ex pareja se veía las caras en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas para la vista de la demanda de modificación de medidas que Flores interpuso contra Carrasco en el año 2016. Recordemos que en ese momento el ex Guardia Civil quebrantó la custodia de su hijo David, por entonces menor edad, al no devolvérselo a su madre tras las vacaciones veraniegas.

Antonio David solicitaba a la madre de sus hijos unos 5.000 euros mensuales que irían destinados a costear los gastos que ambos generan y de los que se encargaría solamente él, puesto que Rocío y David viven con él. A pesar de que su demanda tenía peso, según cuenta en exclusiva el portal digital LOOK, al andaluz le costó defender sus motivos ante el juez.

El hecho de que sus hijos sean ambos mayores de edad provoca que deberían ser ellos mismos quienes pidan revisar las medidas u otorguen poderes a su progenitor para hacerlo por ellos. En cuanto a esos 5.000 euros mensuales que demanda, el colaborador televisivo debería justificarlos correctamente y, si bien presentó algunos documentos, lo cierto es que gran parte de ellos no fueron admitidos por el juez ya que ni eran acreditativos, ni demostraban los gastos reales de sus hijos.

Según LOOK, fue un juicio bastante tenso en el que al marido de Olga Moreno le costó mantener la postura ante las preguntas del juez. Como era de esperar, no se dirigieron la palabra ni tampoco acudieron sus hijos.