Hace un mes, Rocío Jurado volvía a los escenarios gracias a ‘Punto de partida’, una obra teatral que repasaba gran parte de su carrera musical y que tenía la mejor madrina posible, su hija Rocío Carrasco, que colabora en la producción. Un espectáculo que, función tras función, ha conseguido lo que parecía imposible: devolverle la sonrisa. El pasado viernes tuvo lugar una de las representaciones y, por primera vez en mucho tiempo, Carrasco habló con los medios y mostró su cara más amable. Llegaba junto a su marido, Fidel Albiac, una hora antes de que el espectáculo diera comienzo y, si bien en un primer momento prefería no hacer declaraciones, apenas cinco minutos después aparecía entre las cámaras sonriente y relajada.

Pero la sorpresa no terminó ahí y es que Rocío también habló, algo poco común en ella. Eso sí, se centró en la obra y dejó de lado las preguntas sobre su vida personal “Quedan muchas funciones”, explicó y es que apenas están en el principio pues “de momento hay representaciones hasta junio”.

Parece que Carrasco va dejando atrás un año especialmente malo marcado por sus problemas familiares y las constantes visitas a los juzgados por su eterna lucha con su ex, Antonio David Flores. Desde el estreno de ‘Punto de partida’ ha sufrido un gran cambio interno que se nota no solo en su actitud, sino también en su físico. Si en su última aparición Rocío estaba visiblemente angustiada, con el pelo marcado por las canas e iba sin maquillar, ahora su look es radicalmente diferente.

Si bien es pronto para asegurarlo, de seguir el mismo camino Rocío Carrasco podría recuperar para siempre aquella sonrisa que dominó su cara hace ya demasiado tiempo. Tener más cerca a su madre, aunque sea gracias a sus canciones, ha sido lo que necesitaba para sacar su mejor yo.