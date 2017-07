Rocío Carrasco pone a Antonio David contra las cuerdas

Según ha contado Antonio Rossi esta mañana en el `Programa del Verano´, Rocio Carrasco no está dispuesta a perdonar y pretende y quiere demandar a Antonio David para que todas las sentencias firmes que se han fallado en su contra se cumplan, aunque no este cumplimiento no tuviera consecuencias directas sino penalizaciones.

Hace unos meses que la madre de los únicos nietos de `La más Grande´ interpuso una macrodemanda contra el colaborador de más de 120 páginas, que recoge todas las declaraciones que el malagueño ha hecho acerca de la hija de Rocío Jurado y los hijos que tienen en común desde que terminase su matrimonio hasta el presente.

Ella asegura que las continuadas declaraciones y exclusivas de su ex marido le han causado daños psicológicos por los que aún a fecha de hoy recibe tratamiento. Si las declaraciones que Flores ha dado a lo largo de estos años acerca de sus hijos y la madre de éstos han constituido un delito de maltrato psicológico continuado, como denuncia Rocío Carrasco, es algo que sólo podrá decidir la justicia.

Rociíto tiene interpuestas hasta 4 querellas contra el asesor del amor entre las que destacan las acusaciones de impago, alienación parental o maltrato psicológico continuado. Estos delitos estarían tipificados con penas de entre dos y seis años de prisión.