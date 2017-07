Rocío Carrasco y su hijo, David, coinciden (por sorpresa) en los juzgados...

Rocío Carrasco y Antonio David Flores han tenido que volver a verse en los juzgados de Alcobendas para declarar. El momento más sorprendente ha sido cuando, por sorpresa, ha aparecido David, el hijo menor de la expareja. Antonio David Flores ha desvelado qué ha ocurrido cuando madre e hijo se han visto: “No puedo contar lo que ha pasado ahí dentro. Me ha roto el alma porque no ha dado un beso a su hijo”, ha desvelado a la salida de los juzgados.

El colaborador de televisión no ha podido esconder que no se esperaba la visita de Rocío Carrasco a los juzgados: “Ella no tenía que venir”, ha explicado. Eso sí, ha repetido en varias ocasiones que no va a decir nada: “No voy a hablar nada. Estamos muy contentos. Decid la verdad y decid quién es la que os llama para que vengáis aquí. El 13 pasado estuvo aquí y yo no avisé a nadie. No hablo de los asuntos judiciales”, ha contestado al ser preguntado por el motivo que ha llevado a su hijo a los juzgados.

A diferencia de Antonio David Flores, Rocío Carrasco ha salido de los juzgados poco después, acompañada de su abogado, pero ha preferido no hacer ninguna declaración.