Risto Mejide, amenazado de muerte por un usuario de las redes sociales

Siempre ha estado en el ojo del huracán y ha sido objeto de críticas en las redes sociales, pero los últimos mensajes que ha recibido Risto Mejide han pasado la raya. Ha sido su mujer, Laura Escanes, la que ha dado la luz de alarma tras haber recibido unas graves amenazas que atentan contra la integridad física del presentador y de sus seres queridos.

“Así estamos. Leyendo cosas bonitas”, escribía la modelo en una publicación de Twitter (que posteriormente ha borrado) y en la que se podía leer amenazas de un hombre cosas como que “mi papá es de ETA y dice que os va a matar” o críticas del estilo “eres un criticador” o “vas de guay por la vida”.

Sin embargo, lo más fuerte se encontraba a continuación y es que este hombre ha amenazado también a los familiares del publicista. “A tu hijo le va a cortar los dedos y a tu mujer la estrangulará”, se podía leer en el desaparecido tuit.

Unas palabras muy serias que la pareja seguro no se ha tomado a la ligera. De hecho, Escanes es una de las celebs que más ha denunciado el acoso de usuarios que, escudándose en el anonimato de Internet, aprovechan para atacar. El pasado enero, la modelo compartió una fotografía tumbada en la cama y con la espalda al descubierto y una seguidora le acusaba de tener lorzas, algo que no le gustó. La respuesta de la joven no se hizo esperar: “De verdad, cielo, fíjate en otras cosas y no te obsesiones con el cuerpo de las mujeres u hombres que ves por la calle o en fotos. Cada cuerpo es un mundo. Lorzas, dice. Yo digo mala educación. Y como dice Risto Mejide lo mío se podría cambiar en un gimnasio (si quisiera y me viera mal de salud), lo tuyo me temo que no”.

Mientras Laura ha denunciado la situación, Mejide ha optado por hacer caso omiso y dedicarle una romántica publicación en su cuenta de Instagram. “Me casaría contigo mil veces al día”, ha escrito junto a una fotografía reciente, en la que la top aparece desfilando con un vestido de novia.