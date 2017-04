Ricky Martin quiere tres bodas y una niña

Ya lo repetía tres veces el propio Ricky Martin en uno de sus últimos éxitos: “Vente p’aca, vente p’aca, vente p’aca”. Y justo tres son los lugares en los que el guapísimo cantante puertorriqueño celebrará su boda este verano. Dichosa casualidad (o no) Ricky y Jwan Yosef se darán el ‘Sí, quiero’ por todo lo alto con un gran enlace que triplicará sus episodios. Ha sido él mismo el encargado de dejar claro cuáles son los destinos elegidos. El primero de ellos no es ninguna sorpresa: Las Vegas (New York).

Tal y como le confesase a finales del año pasado a la mediática presentadora Ellen DeGeneres, ansiaba que llegase el día en el que se legalizase el matrimonio homosexual en Estados Unidos: “Espero poder llevar algún día un anillo de casado, celebrar el amor con toda mi familia y mis amigos”. Al mismo tiempo, desveló que su deseo para ese día tan especial iba a ser “organizar una fiesta muy alocada al más puro estilo latino, inspirada también en Oriente Medio”.

Adivinar el segundo emplazamiento en el que se celebrará la gran boda entre Ricky Martin y Jwan Yosef no resulta complicado. Basta con mirar el lugar en el que se crio este último, Estocolmo. La capital sueca será escenario ineludible de una alianza sentimental esperadísima por todos. ¿Y qué hay del tercer lugar? Pues si Estocolmo va a ser uno, Puerto Rico será otro, por razones obvias. Aunque tenga fijada su residencia en Los Ángeles, Ricky Martin tiene su corazón en la paradisiaca isla bañada por las aguas caribeñas y atlánticas. Tres bodas, un destino y, para que nos vamos a engañar, la cita promete.

Estas palabras de Ricky Martin dan carpetazo a unos meses un tanto turbulentos, con algunos comentarios que hablaban de una crisis sentimental que estaría a punto de poner en peligro su boda. Nada más lejos de la realidad. Incluso, el propio artista ha desvelado los planes de aumentar su familia adoptando una niña que complemente a sus dos mellizos, Matteo y Valentino. Ellos fueron la razón por la que Ricky decidió confesar abiertamente su homosexualidad: “Si no soy honesto con mis hijos ¿qué les estoy enseñando? Les estoy enseñando a mentir”, reveló en una entrevista reciente. Una circunstancia que hoy en día le permite ser un hombre plenamente feliz.