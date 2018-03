La mentira piadosa de Ricky Martin sobre su boda

Con una sonrisa que cautiva, Ricky Martin es capaz de alborotar al público masculino y al femenino a partes iguales. Eso es lo que ha sucedido durante su visita plató de ‘El Hormiguero’, donde ha acudido para presentar su nueva canción ‘Fiebre, un tema que aspira a dar ritmo a las pistas de baile este verano. El puertorriqueño igual vale para un roto que para un descosido y también es noticia por estar a punto de dar el salto a la televisión. ¿Dónde? En ‘American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace’, donde interpreta a Antonio D’Amico, pareja del famoso diseñador durante 15 años y donde comparte guion con Penélope Cruz.

Pablo Motos ha tenido la genial ocurrencia de bautizarle como ‘El Elvis de Puerto Rico’, algo que Ricky Martin ha agradecido -cómo no- con una sonrisa. La misma que puso cuándo el presentador le preguntó por su famosísima boda con Jwan Yosef. Hasta ahora todos pensábamos que fue este pasado mes de enero, pero el cantante no ha podido contenerse y ha acabado por confesar: “A ver, en realidad fue un poco antes, no en enero. Pero queríamos tener algo para nosotros y por eso decidimos no decir la fecha exacta”. Una mentirijilla que ha resultado todo un éxito.

Durante la extensa entrevista, el artista también tuvo tiempo para hablar de su ideal de familia y no pudo evitar emocionarse: “El amor es amor. Yo tengo una familia moderna y estoy orgulloso de ello. Esta es mi realidad y quiero que todo el mundo la vea para que sepan que no es nada malo ni raro. Hay que tener muy presente el pasado para que no se repitan los mismos errores. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos”, argumentaba.

La misma emotividad con la que habló de las catástrofes naturales de su país a consecuencia de un huracán devastador. Ricky Martin movió cielo y tierra para ayudar a las víctimas y, a través de su fundación, mandó dinero a Puerto Rico.