El rey Felipe recupera la tradición familiar y acude al Cristo de Medinaceli

Desde hace muchos años, cada primer viernes de marzo un miembro de la Familia Real española visita la Basílica de Jesús de Medinaceli. Hasta la tarde del jueves no se sabía qué Borbón acudiría a la abarrotada iglesia y todas las quinielas apostaban por la reina Sofía o la infanta Elena, que acudieron en 2017 y 2016 respectivamente. Finalmente, quien ha besado el pie del santo ha sido el rey Felipe VI.

Ha llegado poco antes de las 10:30 de la mañana, vestido con un impermeable azul y con la medalla de la hermandad de Medinaceli al cuello. Entre gritos de ‘¡viva el Rey!’ y ‘¡viva España!’, y antes de entrar a la iglesia, don Felipe ha saludado a la gran cantidad de personas que se encontraban en los alrededores y es que, en esta época del año, es muy común ver larguísimas colas de gente en los alrededores de la madrileña plaza de Jesús.

Una vez en el interior, el Rey ha seguido la tradición de besar los pies del Jesús de Medinaceli, para después pasar unos minutos de recogimiento.

Si bien no era la primera vez que el monarca acudía a la basílica, lo cierto es que hacía mucho tiempo que no asistía a la cita. Acudió en solitario en el año 1993 y en 2003, pocos meses después de darse el “sí, quiero”, acompañado por la reina Letizia, quien no ha vuelto por el momento. ¿Será ella la encargada de seguir la tradición el año que viene?