Un reportero de ‘Socialité’ denuncia una supuesta agresión de Jesulín de Ubrique

Jorge Moreno, el reportero, entra en directo y cuenta lo sucedido: “Ha sido una agresión en toda regla. Ha aparecido Jesulín en su coche, nos ha arrancado la cámara y se la ha quedad. Ha agredido al cámara. Los jardineros que estaban allí trabajando, uno de ellos me ha arrancado el auricular y me ha agredido. El vigilante que estaba allí no ha hecho absolutamente nada”.