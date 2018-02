Repasamos las polémicas familiares de Kiko Matamoros

Diego ha sido, quizás, el que se ha mostrado más duro y crítico con su padre. Diego ha lanzado duras críticas hacia Makoke, a la que ha tildado en numerosas ocasiones de hipócrita, malvada e interesada. Para Diego, Makoke es la culpable de que no sea posible un acercamiento con su padre. Diego sostiene que Makoke no soporta a los hijos de Kiko Matamoros y que su relación con el excolaborador de ‘Sálvame’ es por puro interés económico, no por amor.