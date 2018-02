El reencuentro de Bibiana Fernández que le alegró la víspera de su cumpleaños

Es el primer cumpleaños que pasa sin su gran amigo, el diseñador David Delfín, que murió en junio de 2017 tras una dura lucha contra un cáncer. Desde que falleciera, Bibiana no ha olvidado a su gran amigo, al que ha dedicado todas las semanas un pequeño homenaje con bonitas imágenes y emotivos mensajes. El último que escribió fue éste: “Hola amor, ese beso me persigue, y me gusta, ayer no es que no quisiera quedar es que no tuve tiempo, tránsito, ahora a casa, después de dos días mágicos un poco de relax, ná y menos pero algo es algo, te encontré en Granada y a la vez @anarosaquintana me mandó una foto desde finisterre tomando café en la misma taza, qué maravilla tenerte tan presente, te adoro, hoy te dejo a ti ➕, vale #davidelfinforever🐬”.