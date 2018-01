El ‘recadito’ de Belén Esteban a Toño Sanchís

Belén Esteban se ha vuelto a convertir en protagonista de la tarde de ‘Sálvame’. La colaboradora de televisión ha querido contestar con contundencia las palabras de Toño Sanchís, en las que atacaba con dureza a su ex representada: “Belén Esteban antes volvía por la puerta grande, en el ‘Deluxe’ y con una alfombra roja, y ahora regresa un miércoles al diario. Está en barbecho”, declaraba Toño.

La colaboradora de ‘Sálvame’ no se ha podido quedar callada y ha querido contestarle: “Dicen que sigo en mi trabajo, pero que me han bajado el sueldo. Os digo que no tenéis ni idea. Mi contrato no lo sabe nadie. Mi contrato lo sabemos mis jefes, mi gestora, los gestores de mis jefes y yo. No preocuparos. Tú cerraste un contrato muy bueno, pero ahora los cierro yo, gano más dinero y encima me lo quedo yo”.

Muy enfadada, Belén Esteban ha querido mandar un ‘recadito’ a su enemigo: “Estoy harta de que digan que no vendo revistas, que soy lo peor, que estoy a la baja. Para haber faltado dos semanas a mi trabajo, todo el mundo está hablando de mí. Yo no me meto en lo que vende la gente, no me meto en los días que van a trabajar. ¿Se ve la audiencia que él hace? Que me deje ya. Que hable de lo que interesa”.

Ha querido dejar claro que está mejor desde que ella es la que gestiona sus contratos y su dinero: “Cuando vuelvo un miércoles es porque mis jefes me llaman y me dicen que necesitan que venga hoy al plató. ¿Quiere enterarse él de lo que hablo con mis jefes? No te enteras… Ahora decido yo… Me llevo mis cosas del banco yo, firmo mis contratos yo, sé lo que gano yo y el dinero me lo quedo yo”.

Belén Esteban ha desvelado, además, lo que más le ha llamado la atención del momento en el que se celebró el juicio: “En marzo, él tiene que rendir cuentas. Sus abogados llegan con un pen drive y la jueza dice que no quiere un pen drive, que quiere los libros de cuentas. Eso es lo único que ha entregado Toñi Sanchís. No le dieron opción ni de verlo. El juez pide las cuentas de las empresas, no un pen drive. Este señor no entrega las cuentas, y yo siempre llevo las cuentas apuntadas. Yo siempre doy todo exacto, aprende tú. Qué poco te queda”.

La colaboradora sigue sin dar crédito a lo que está ocurriendo con toda la polémica de Toño Sanchís, y se ha acordado de la mujer de su ex representante, Lorena: “He pensado muchas veces si él cuando llega a casa, su mujer Lorena no le dice que está haciendo el ridículo. Yo le diría a mi marido basta ya”.