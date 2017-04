Raquel Mosquera vuelve a la televisión para defender a la hija de Rocío Jurado

La nueva edición de ‘Supervivientes’ ha recuperado muchos rostros televisivos que habían permanecido en la sombra durante un largo periodo de tiempo. Uno de ellos es Raquel Mosquera. La viuda de Pedro Carrasco se ha convertido en colaboradora de ‘Tierra de nadie’, el espacio de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez en el que analizan cada semana la última hora de lo ocurrido en la isla. El espacio cuenta con la presencia de amigos y familiares de los participantes, así como colaboradores y antiguos concursantes entendidos en la materia.

Estas características de los invitados hacen preguntarse cuál es la verdadera misión de la peluquera en el reality ya que no cumple ninguno de los atributos: no es familia, no es experta y no es ex concursante.

Aunque participó en una de las ediciones de ‘Expedición imposible’, su estancia fue mínima pues un brote psicótico le obligó a abandonar la aventura. Estos problemas de salud son los que le han obligado en más de una ocasión a internarse en la Unidad de Psiquiatría de Hospital Puerta de Hierro de Madrid, la última en el mes de octubre.

Tras su alta, Raquel apareció en ‘Sálvame Deluxe’ en la que, hasta la fecha, ha sido su última participación televisiva. En aquella ocasión, la viuda del boxeador habló sin tapujos y por primera vez de la relación entre Pedro Carrasco y su hija Rocío. Según sus palabras, entre padre e hija no había una buena sintonía e incluso la acusó de hechos muy significativos.

Actualmente, vuelve a la televisión defendiendo precisamente a Gloria Camila, enemiga pública de Rocío Carrasco. “Es una niña muy buena, muy educada y muy respetuosa. Tiene un corazón que nos enamora a todos”, ha afirmado Mosquera. Sobre su relación con Ortega Cano, Raquel Mosquera ha reconocido que “cuando vivía Pedro había mucha confianza” pero, por circunstancias de la vida, ahora es inexistente, sin embargo, aclara que ambos se tienen mucho “aprecio” mutuo.