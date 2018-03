La incorporación de Raquel Mosquera a la nómina de concursantes de ‘Supervivientes 2018’ está dando mucho que hablar. La última noticia tiene que ver con un movimiento que tanto su pareja como ella han llevado a cabo in extremis y a pocos días de su marcha a Honduras: abrir una cafetería en Móstoles (Madrid). Así lo desvela el propio Isi en primicia a ‘Semana’. ¿Cuándo?, ¿Dónde? El empresario contesta a todos los interrogantes.

“Todavía no está abierta, abriremos la semana que viene, a mediados de marzo”. El motivo por el que todavía no han puesto en marcha el negocio es una reforma que está dejando a punto hasta el último detalle. No falta apenas nada, tampoco el nombre. ‘Cafetería Mosquera’, todo un guiño por parte de Isi que ha querido que el local sea bautizado con el apellido de la madre de su hijo. El nigeriano ha confirmado que la peluquera estará el día de la inauguración, aunque será él quien se haga cargo deel negocio mientras ella esté en la isla.

Además, si hay algo seguro es que Raquel Mosquera va a echar en falta a sus hijos cuando se marche a ‘Supervivientes’. Sin embargo, los deja en buenas manos, las de Isi, al que no le faltará trabajo durante este periplo. Eso sí, no parece estar muy preocupado: “No hay ningún problema, hay que trabajar”, confiesa. Isi se encargará del niño de la pareja, así como de la hija que Raquel tuvo con Toni Anikpe. También estará al mando del funcionamiento de la cafetería durante los primeros días de apertura. Se trata del segundo negocio que abre la pareja tras una discoteca, hace algún tiempo

Por suerte para Raquel, su futuro marido se convertirá en su mejor apoyo mientras bregue en el concurso por hacerse con la victoria: “Ella es fuerte y lo ha demostrado siempre. La voy a apoyar, ¡cómo no voy a hacerlo!, sentencia Isi.