Raquel Bollo: “Tenía ganas de ver a Isabel Pantoja”

La entrevista que concedió Isabel Pantoja el pasado lunes en ‘El Hormiguero’ sigue dando mucho que hablar. Raquel Bollo ha opinado sobre la reaparición televisiva de la que fuera su íntima amiga durante muchos años, con la que asegura que ya no tiene contacto, y ha mostrado su apoyo a Anabel Pantoja.

P: ¿Has podido hablar con Anabel?

R: Sí, claro. A mí lo que me preocupaba es cómo estuviese ella, porque Anabel es una papeleta difícil. Por un lado, se trata de su trabajo y, por otro lado, es su familia. Yo lo que quiero es que esté tranquila. Soy la que más la animo.

P: ¿Qué consejo le has dado?

R: Le digo: “Anabel, son días difíciles que hay que pasar pero no todos los días son así”. Además, ella tiene la suerte de que cuenta con el cariño de los compañeros y yo veo que la tratan bien. Otro punto que tiene a su favor es que con Jorge Javier con ella siempre se ha llevado muy bien. Así que lo que tiene que hacer es aprovechar porque ese es su trabajo y al final cada uno tira para lo suyo. No hace daño a nadie por estar ahí. Cuando hablan de su tía o de su primo los defiende de la mejor manera posible y como puede, siempre dando su punto de vista. Si tiene que quitarle la razón a alguno se la quita y si se la tiene que dar y defenderlo lo hace.

P: ¿Viste el pasado lunes la entrevista de Isabel Pantoja?

R: Sí, la vi. Llegué tarde a casa y la vi ya empezada pero, evidentemente, está claro que la vi. Tenía ganas de verla, qué decía, cómo iba a estar…

P: ¿Qué te pareció?

R: Aunque haya gente a la que le pareciera que estaba sobreactuada, yo a la Pantoja que vi es a la que estoy acostumbrada a ver fuera. Su forma de actuar, esa risa… Es una persona que habla mucho con las manos, que gesticula… La vi tal y como es.

P: ¿Qué opinas sobre todo lo que se está comentando a raíz de sus declaraciones?

R: Isabel tiene la libertad de decir lo que quiera puesto que lleva mucho tiempo callada pero yo creo que hay cosas que para mí sobraban. De todos modos, es una pena que en lugar de que se esté hablando del disco y de su vuelta, se esté hablando de una polémica.

P: ¿Qué te parece la actitud que ha tomado Jorge Javier a raíz de la entrevista?

R: Ese día no lo vi. Anabel me escribió porque estaba agobiada por lo que estaba pasando, porque ella estaba ahí y tenía que dar la cara. A cada uno le duele lo suyo, cada uno se defiende de una manera. No sé el distanciamiento entre ellos de cuándo viene. Tampoco sé exactamente qué le ha molestado a Isabel porque yo no hablo con ella.