Raquel Bollo ha sido la última persona del circulo más intimo de Isabel Pantoja en tomar partido en la guerra que se ha desatado entre la tonadillera y su hija Isa. La diseñadora acudía el pasado jueves al estreno del último espectáculo de ‘El circo del sol’, donde aprovechaba para dejar claro que ella está del lado de su amiga.

Si bien pasaron un tiempo separadas en el pasado, Raquel e Isabel pudieron reflotar su amistad gracias a la boda de Kiko Rivera, una relación que la ex colaborada de ‘Sálvame’ ahora defiende a capa y espada. “Al final no es cuestión de si está bien o mal o si tiene razones”, decía sobre la entrevista de Isa en ‘Sábado Deluxe’, “es otra vez un sufrimiento para Isabel porque al final todos son familia”, contaba Raquel.

“Contó lo que se supone que siempre ha contado”, decía Raquel, que aseguró que no había visto la entrevista entera de la joven, pero sí algunos fragmentos. “No sé si tendrá sus razones o no, eso lo sabrán ellos”, sentenciaba la amiga de la cantante, que prefiere no opinar sobre temas que desconoce.

Mientras que Bollo prefiere no mojarse mucho, Anabel Pantoja no tiene reparos en apoyar a su prima Isa. Hace unos días contaba en ‘Sálvame’ entre lágrimas que Isa siempre “ha sido muy generosa conmigo en ese sentido. Nos hemos apoyado mucho y cuando yo he estado mal, y he estado muy mal por motivos personales, a mí Isa no me ha fallado“, aseguraba.