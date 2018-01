Quique San Francisco fue el invitado del programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’ y desveló momentos muy dramáticos de su vida, además de hablar de sus comienzos como actor: “Terminé el colegio y le dije a mi madre que quería ser actor. Tenía un profesor particular, pero no dio resultado, hasta que acabé interno y se acabaron las películas. Después me fui a vivir con mil pelas y Juan Diego me ayudó mucho, me pagó un hotel y todo. A través de él entré en la televisión”.

El actor habló de cómo las drogas le destruyeron la vida: “Los peores cuatro años de mi vida fueron cuando estuve enganchado a la droga. Pedí a mi madre que me encerrara. Ella me dijo que para verme así, prefería que me suicidara porque la estaba matando en vida. Me metió a una clínica que está en Madrid. Le eché dos cojones y aquí estoy. Otros se quedaron por el camino”.

Quique fue pareja de Rosario Flores, pero las drogas les separaron: “Su madre, Lola, me tenía cariño porque creo que se dio cuenta de que yo cuidaba de su hija a pesar de todo”.

Sobres su relación con Rosario manifestó que “ella empezó con una persona y terminó con otra. Por eso un día le dije que tenía que dejarme que yo ya no era un hombre, era una piltrafa”.

Quique también habló de que conoció a su padre, el actor Vicente Haro, cuando tenía 16 años: “Llegó a una cafetería con un abrigo de pana, bastante elegante y con peinado un poco absurdo. Yo vivía en una pensión, pero mi padre tuvo el acierto de invitarme a vivir con él, pero yo llevaba otros horarios y eran poco compatibles”.

Una persona para la que también tuvo un recuerdo fue para Fernando Fernán Gómez: “Del que más aprendí fue de de él, el que más me ha humillado en mi vida. Tenía una disciplina austriaca”.