¿Quiénes son los famosos vecinos de Isabel Pantoja?

Isabel Pantoja regresa a Madrid para quedarse. La tonadillera, que está en el punto de mira tras su paso por televisión y su inminente comienzo de la gira musical por España y Latinoamérica, ha dejado por el momento su finca de Cantora para instalarse a la capital española. Para este cambio, la viuda de Paquirri no ha elegido cualquier zona madrileña como lugar de residencia, de hecho, ha escogido una de las zonas más exclusivas. El inmueble está ubicado en el barrio de Salamanca enfrente del parque de El Retiro.

Situado a pocas calles de la vivienda de la Infanta Elena, Isabel Pantoja compartirá bloque con 48 vecinos entre los que se encuentran el consagrado actor Santiago Ramos. Además, en ese mismo edificio residía años atrás Antonio Resines y una manzana más abajo, lo hace el productor de cine Andrés Vicente Gómez.

A pesar de ser una de las intérpretes más importantes de nuestro país, parece que sus nuevos vecinos no han recibido la noticia con la alegría que se esperaba. Según hemos podido conocer, los habitantes de la casa están preocupados por la presencia de la cantante en sus inmediaciones. Sin embargo -para no preocupar a los residentes- Pantoja no permanecerá en la casa de manera indefinida, sino que será un lugar intermitente hasta que de por finalizada su gira.