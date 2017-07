¿Qué ha sido de Katia Aveiro, la hermana de Cristiano?

Katia Aveiro, la hermana mayor de Cristiano Ronaldo, es otra persona. Ahora la portuguesa ha decidido renovar su imagen.

En este último año ha conseguido adelgazar 32 kilos y el deporte y una buena alimentación han cambiado su vida de forma radical: “Comencé a ir al gimnasio y me di cuenta de que aumentaba mi vitalidad, al mismo tiempo que me ayudaba a perder peso. Me di cuenta de que empezaba a sentirme mejor”, ha asegurado en una entrevista para la radio Radioset. Aunque durante su participación en ‘Supervivientes’ adelgazó, lo cierto es que siempre se ha considerado una curvy girl y el cambio físico que ha dado es espectacular.

Realmente todos la conocimos hace tres años cuando decidió participar en el programa de supervivencia de Telecinco. Katia se metió a todo el público en el bolsillo y consiguió llegar a la final. Su popularidad le hizo participar en otros formatos como ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Pero desde hace un par de meses ha dejado los platós y se ha embarcado en el mundo de los negocios lanzando su propia línea de gafas de sol, bajo la marca “Ka Sunglases” y ha conseguido adquirir la licencia para comercializar la marca de cosméticos de las hermanas Kardashian. Tampoco ha dejado de lado su otra gran pasión, la música, la exsuperviviente lleva intentando hacerse un hueco en este mundo desde 2005 y ya ha publicado seis álbumes.

Sus negocios y la música no le han hecho descuidar a su familia, es madre de dos niños, Rodrigo de 17 años y Dinis de 7. Además, siempre que puede acompaña a su hermano, el astro del futbol, y está muy pendiente de su madre, María Dolores dos Santos Aveiro. Seguro que ahora Katia echará una mano a Ronaldo con sus mellizos Eva y Mateo, como lo lleva haciendo estos siete años con el pequeño Cristiano.

Estos días se encuentra con toda su familia en Ibiza disfrutando de unos días de relax y descanso, en los que está presumiendo de su renovada figura, como ha compartido en sus redes sociales con sus casi 400 mil seguidores.