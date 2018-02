Fiona Ferrer lo tiene claro: Natalia Ferviú no actuó de manera adecuada al abandonar el plató de ‘Cámbiame’ tras su discusión con Patricia González y Pelayo Díaz. Un encontronazo que tuvo lugar el pasado mes de enero y por el cual la estilista ha dejado de manera definitiva su participación en el espacio televisivo.

Fiona se ha sincerado sobre su papel en el espacio de Mediaset, donde actúa como jurado, y no ha tenido reparos en opinar sobre la polémica situación. “Sinceramente, solo pude compartir con ella dos o tres días, con lo cual, no he llegado a conocerla. Pero no entiendo por qué se fue así, pero bueno, el programa sigue adelante”, ha dicho la empresaria.

Fiona Ferrer ha matizado que considera que Natalia actuó de una manera poco apropiada. “Al final, somos profesionales, y hay que actuar con profesionalidad y muchas veces hay que pensar con la cabeza y no con el corazón. Un pronto lo tiene cualquiera, pero en un directo hay que medir un poco las palabras”, ha afirmado.

La hija de Mietta Leoni está encantada con esta nueva faceta profesional y asegura que el programa es “muy divertido”. “La verdad es que hay muy buena energía, me está viniendo muy bien”. Además, se siente muy satisfecha por poder aportar su ‘granito de arena’. “Con programas así te das cuenta de que el mundo es muy grande, hay muchos problemas, mucha gente a la que se puede ayudar y simplemente, con un corte de pelo, con una sonrisa, con tratarla bien, salen de ese plató diferentes y podemos ayudar muchísimo.“

Pese a la polémica que se ha generado en torno a Natalia Ferviú, la también escritora asegura que la relación entre el equipo es muy buena.”La verdad es que todos nos llevamos muy bien y con el equipo además en general”.

Si pudiera elegir a un famoso para hacerle un cambio, Fiona lo tiene claro, a Sergio Ramos. “A mí, al que me encantaría llevar, además, por toda esta polémica que me parece muy divertida, sería a Sergio Ramos. Yo creo que lo que él quiere decir es que, a parte del fútbol, él quiere ser tendencia, y la mejor manera de llamar la atención es a través de su look. Puede gustarnos más o menos, pero el mensaje lo ha conseguido. Ha llamado la atención y ahora se habla de su boina, de los colores, se le compara con personajes”.