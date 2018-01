Arantxa fue una de las voces públicas más activas cuando desapareció la joven, hace casi un año y medio, ya que su hija Zaira, fruto de su relación con Guti, es íntima amiga de la familia Quer.

“Ha sido un final de año muy triste. Una noticia que de alguna manera esperábamos, pero a la vez nunca esperas”. Con estas palabras arrancaba Arantxa de Benito la que seguro ha sido una de sus intervenciones más duras en televisión y es que la rubia fue la encargada de tener que dar la tristísima noticia de la muerte de Diana a su hija, íntima amiga de la desaparecida.

Con un rictus mucho más serio de lo habitual, la madrileña ha confesado lo que la noticia ha supuesto para ella: “Como madre me han surgido muchos miedos y no hay derecho, queremos educara nuestros hijos en la libertad, pero no puedes evitarlo. Es increíble es que podamos tener a monstruos de ese tipo tan cerca de nosotros. Que no puedas dejar a tus hijos libremente en la fiesta de un pueblo. Todos hemos tenido 17 y 18 años y hemos salido y entrado sin problema”.

Así, Arantxa mostraba su frustración ante este durísimo momento que está teniendo que vivir la familia de Diana, familia con la que la presentadora ha mantenido relación personal a causa de la amistad de sus hijas y que, aunque todavía no ha podido ver porque acaba de llegar de viaje, sabe de primera mano que se encuentra destrozada.