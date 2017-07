Preocupados por la salud de Raphael

No es la primera ocasión que lo hace. Raphael ha vuelto a cancelar un concierto debido a problemas de salud. No siendo un hecho aislado en los últimos meses, el intérprete ha pospuesto varios de sus espectáculos por prescripción médica. A mediados del pasado mes, el propio artista mandó un comunicado en el que daba a conocer que debido a una laringitis no podría actuar hasta finales del mes de junio. Ahora, casi un mes después, la misma dolencia le impide reunirse con su público el próximo 6 de julio en el WiZink Center de Madrid.

Fechas como la de Almedralejo, Zaragoza, Teruel o Zamora han sido pospuestas para más adelante. Si bien es cierto que todas las entradas adquiridas tendrán validez para el futuro, lo cierto es que son varias las ocasiones en las que el cantante ha tenido que pedir perdón a su público. A las anteriores, ahora se le suma la capital española que tendrá una nueva fecha el 21 de diciembre.

El mismo cantante ha pedido disculpas a través de su red social en el que manifiesta el malestar que le provoca el tener que aplazar sus espectáculos para poder ofrecer un show en el que su voz esté totalmente sana.

“Se me está partiendo el corazón al tener que aplazar el concierto en Madrid del 6 de julio… pero no hay más remedio para recuperarme de una vez por todas, que es lo que todo queremos. Es una alegría estar con vosotros el 21 de diciembre en Madrid. Maravilloso volver a estar juntos en Navidad. Os quiero tanto. Raphael”, ha escrito por Instagram.

Agradeciendo las molestias y la comprensión de todos, la instantánea se llenado de comentarios de apoyo al artista entre los que destacan algunas valoraciones de los pasados conciertos de los cuales destacan que su mala salud se hizo notar con su actitud.