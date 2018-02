Tic, tac, tic, tac… el reloj marca que faltan horas para el arranque de los Goya 2018. Las actrices ya han elegido el look con el que esperan ser la mejor vestida de un evento que reúne a lo más granado del cine español, auténtico protagonista de la noche. La plana mayor de rostros de la gran pantalla nacional se cita en el Hotel Auditorium de Madrid. Una nómina de estrellas entre las que no figura Blanca Suárez, una de las intérpretes más reconocidas. ¿Por qué?

La razón ‘oficial’ por la que la madrileña no va a acudir a esta 32 edición de los Goya es meramente laboral. Inmersa de lleno en el rodaje de la tercera temporada de ‘Las chicas del cable’, la exitosa serie de Netflix, Blanca no tiene apenas tiempo de preparar su presencia en un evento de tanta envergadura. A la asistencia hay que sumarle la elección del estilismo y todos los preparativos ‘beauty’ a los que se someten las grandes actrices para acudir perfectas a la alfombra roja.

Claro que las sospechas sobre que su ausencia sea por otros motivos se disparan cuando sabemos que tampoco acudirá Joel Bosqued. La que hasta hace unos días era pareja rompió su relación recientemente y, aunque no hay confirmación oficial, su amor ha saltado por los aires. El dejarse de seguir en las redes sociales fue la pista definitiva. O los dos o ninguno, eso deben de haber pensado ambos actores.

Con la falta de Blanca Suárez se pierde la presencia de una mujer camaleónica, capaz de adaptarse a cualquier estilo y uno de los rostros más solicitados por parte del público. No necesita ser la más elegante para convertirse en el centro de atención. Sabe hacerlo, pero habrá que esperar para volver a comprobarlo. No obstante, no acude a los Goya desde el 2015, cuando brilló gracias a un diseño de pailletes y transparencias, firmado por Zuhair Murad.