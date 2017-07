Kiko Hernández ya bautizó a sus dos hijas, Abril y Jimena. Y lo hizo dos días después de su regreso a España. Pero, ¿por qué?

Sus mellizas nacieron el pasado 19 de enero por gestación subrogada. Fue un parto prematuro que se esperaba para el mes marzo, y en el que Jimena nació con parada cardio-respiratoria. Como dijo Kiko Hernández ayer en ‘Sálvame’: “Nacieron con menos de un kilo y además estaban llenas de tubos”.

Por lo que pudiera ocurrir pensó en bautizarlas en la misma capilla del hospital, aunque finalmente, y por convicción de su madre, decidió hacerlo en marzo cuando regresó a España. “Las niñas ya las he bautizado. Cuando me pasó lo que me pasó, hubo un momento allí en el hospital que no paraba de ir a la capilla porque no sabía si al día siguiente iba a pasar una desgracia o no. Entonces yo le dije a mi madre ‘¿por qué no aprovechamos, las bajamos y las bautizamos?’. ‘ Kiko tú confía que no va a pasar nada’. Digo, ‘cuando pongamos un pie en Madrid se bautizan las niñas’. A los dos días o a los tres me las bautizó el Padre Ángel en San Antón“.

Además, Carlota Corredera comentó emocionada a Kiko Hernández: “Me impresionó mucho que como nacieron con tantos problemas te despedías de ellas cada vez que te ibas del hospital”.

Pero afortunadamente ya están bien y ayer cumplieron seis meses. Como dijo un feliz Kiko Hernández: “Esta mañana lo primero que he grabado, que hoy cumplen seis meses, Jimena sabe hacer la croqueta, lo ha heredado de Mila”. El colaborador de ‘Sálvame’ también afirmó: “Me acompañan dos reinas, dos ángeles que se llaman Jimena y Abril. Y van a estar tan presentes en mi vida…”