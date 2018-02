El polémico vídeo de Leticia Dolera que ha revolucionado las redes

Leticia Dolera volvió a convertirse en el centro de todas las miradas tras un vídeo que ha compartido en las redes sociales y que ha generado mucha controversia. La actriz y directora de cine subió a su Instagram su propia versión del videoclip de Lo Malo, de Ana Guerra y Aitana de Operación Triunfo, el éxito del momento. La actriz aparecía con dos amigas. El problema era el lugar en el que lo grabaron, en un coche mientras una de sus amigas conducía.

El objetivo de Leticia era mostrar su faceta más divertida, sin embargo provocó un gran revuelo por imprudencia. En el vídeo, la joven de los asientos posteriores va sin cinturón y la conductora interviniendo con miradas a la cámara. Detalles que no pasaron desapercibidos para algunos de sus seguidores: “Que sí, que muy chulo el vídeo, pero… ¿se puede ser más imprudente al volante?” afirmaba un seguidor. Leticia Dolera ya preveía el revuelo que causaría y para evitarlo, acompañó el vídeo de aclaraciones sobre la situación y el tráfico: “Tened en cuenta que íbamos por una calle de poco tráfico y Ruth iba concentrada en la conducción además de que íbamos despacio, con cuidado, no había coches y Nani se puso el cinturón enseguida“. No obstante, fueron insuficientes.

Esta no es la primera vez que la actriz y directora es criticada por declaraciones o hechos polémicos. En la gala de Los Goya 2018, Leticia recibió críticas por su comentario: “se ha quedado una gala muy buena, un campo de nabos feminista precioso“. La actriz ya se ha posicionado en numerosas ocasiones del lado feminista, e incluso ha publicado su primer libro, Morder la manzana.