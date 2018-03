Penélope Cruz y Javier Bardem brillan en la presentación de ‘Loving Pablo’

Viven en España desde hace algunos años, pero Penélope Cruz y Javier Bardem, al contrario que hacían en Hollywood, no suelen prodigarse en público. Por eso, la presentación de su último trabajo en común, ‘Loving Pablo’, se convirtió en toda una celebración. Feliz y radiante, el matrimonio posó en una de las alfombras rojas que más ilusión les hacía y es que por fin presentaban en España la esperada película basada en la vida de Pablo Escobar.

Enfundada en un brillante vestido negro asimétrico que dejaba al aire un hombre y una pierna, la de Alcobendas aprovechó la cita para dar todo su apoyo a la huelga de mujeres del 8 de marzo que se celebra en todo el mundo. “Me parece importantísimo que se hagan, estoy completamente a favor. Voy a hacerla. Es mucho más que simbólico. Teniendo en cuenta lo que ha salido en los últimos meses, no solamente en nuestra industria, tengo la esperanza de que sea un movimiento global, debemos estar unidos entre hombres y mujeres, más unidos que nunca”.

Quien no se dejó ver fue Mónica Cruz, que en las últimas horas se ha convertido en un personaje muy buscado por un cruce de demandas con una ex empleada de hogar. Sobre ese tema Penélope evitó hacer declaraciones, excusándose en el comunicado que se envió poco antes. Mientras que Javier Bardem explicó que no pararía el jueves por tener compromisos profesionales, su hermano Carlos aprovechó para contar cómo esta su madre, Pilar Bardem: “Está bien. Es una gran mujer, tanto Javier como yo hemos tenido la suerte de tener como madre a una mujer luchadora y feminista de primera mano”.