Pelayo Díaz, muy asustado: le amenazan de muerte

Para sorpresa de muchos, Pelayo se puso de parte de Paloma, la nueva estilista: “Me sorprede que Natalia no haya tenido más tacto con paloma y que no haya frenado a sus seguidores”, a lo que Natalia respondió: “No me aprece bien que metáis en el saco a mis fans, y por ahí no voy a pasar porque o juro que me quito el micrófono y me voy a mi casa”, finalmente Natalia estalló: “Iros a tomar por culo, yo me voy”, dejando el programa a la mitad.

Su compañera Cristina, lejos de enfadarse por la renuncia de su compañera, se posicionó de su lado, algo que también cabreo a Pelayo.