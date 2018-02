Pelayo Díaz, emocionado, habla de su boda

“Lo he mantenido en secreto porque yo mismo no me lo creía. Cuando las cosas que tanto has deseado se cumplen, tienes miedo a decirlas porque tienes miedo a que se chafen. Estas vacaciones estuve de viaje con él, lo sabéis todos porque lo he compartido en Redes Sociales. Vine encantado de la vida, feliz y con un gran secreto, que era que me había pedido matrimonio”.