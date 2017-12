Paz Padilla recibe una agridulce noticia por Navidad sobre Chiquito

2017 ha sido un año duro para Paz Padilla. El pasado mes de noviembre la presentadora recibía la peor de las noticias. Su querido amigo y compañero de profesión, Chiquito de la Calzada, fallecía tras un problema de salud por el que tuvo que ser hospitalizado y que no pudo superar.

Una Paz destrozada por la noticia, viajaba entonces rápidamente de Londres, donde se encontraba visitando a su hija, a Málaga, para dar su último adiós a Chiquito de la Calzada: “Era una niña cuando llegue a tu vida, perdida en un mundo nuevo donde nunca pensé que podría mantenerme tanto tiempo, mucho te lo debo a ti ,a tus consejos, a tu cariño. Sé que querías irte con tu Pepita, pero esperaba que te levantaras como lo hacías en ese sofá de “Genio y figura” de hace 20 años,donde comenzamos juntos, al grito de:_ Al Ataquer!!!! Nadie puede decir de ti que eres un “Cobarde, un fistro” sino un genio loco, un

maestro, creaste escuela y una manera de hablar. Muchos intentaron imitarte, pero nadie pudo. Porque eres único.

Eres el ser más auténtico que he encontrado en esta profesión. Nunca me he reído con nadie como contigo.Te quiero y siempre te querré. Pecador de la pradera. !!!!Hasta luego Lucasss!!!!!”.

Así era la sentida despedida que Paz Padilla le daba a Chiquito en Redes Sociales.

Ahora Paz Padilla ha vuelto a publicar un mensaje, esta vez más optimista. La actriz y presentadora se ha alegrado mucho al saber que el Ministerio de Cultura le ha concedido la Medalla de las Bellas Artes a Chiquito de la Calzada. Paz Padilla ha pedido en numerosas ocasiones que el trabajo de Chiquito fuera reconocido de manera institucional. Ahora, pro fin, llega ese reconocimiento, aunque para Paz Padilla llega algo tarde, ya que a ella le habría gustado que Chiquito hubiese podido recoger el galardón en vida: “Que regalo de navidad tan bonito!!! El Ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, acaba de comunicarnos que el Consejo de Ministros ha aprobado su iniciativa y ha sido concedida la Medalla de las Bellas Artes a nuestro querido Chiquito de la Calzada. Muchas gracias,hubiera preferido que él en persona la hubiera recogido. Me consuela el respeto y el reconocimiento a toda su trayectoria, y el cariño de toda España. Gracias, gracias y mil gracias”.