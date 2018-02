Paz Padilla ha hecho bueno el dicho de que una vez al año no hace daño. La presentadora le ha sido ‘infiel a Telecinco por unas horas y ha respondido a las tremendas expectativas originadas por su efímero traspaso a la competencia. Paz ha sido la invitada perfecta de ‘El Hormiguero’ este lunes, donde ha presentado ‘’Desatadas’, su nueva función teatral. Su entrevista no decepcionó en absoluto y su gran amigo Pablo Motos consiguió sacarle su lado más salvaje. No es de extrañar ya que la gaditana es todo un animal televisivo. Hay a quien su humor le resulta obvio y manido, pero algo tendrá el agua cuando la bendicen y quien diga que nunca ha reído al escuchar alguna carcajada de paz, seguramente mienta.

Pablo y Paz son como Zipi y Zape, revoltosos y con ganas de llamar la atención. Una muestra de ello fue el arranque frenético de la entrevista, con Motos diciendo: Nos están viendo seguro los jefes de Telecinco y Antena 3, vamos a saludarles”. Paz tragaba saliva, como queriendo decir: “Por la gloria de mi madre…”, que diría su queridísimo Chiquito de la Calzada. No faltó el recuerdo al malogrado humorista malagueño, una de las pérdidas irreparables para la andaluza: Era muy bueno, muy ingenioso y muy generoso. “Él siempre tenía que estar de broma y había mucha gente que no le entendía del todo”, confesó Paz.

Otro momento polémico fue cuando presentador y entrevistada charlaron del pasado como enfermera de Paz Padilla: “Yo quería ser funcionaria para tener un mes de vacaciones y las Navidades”. Pablo echó gasolina al fuego: “Yo en Antena 3 tengo dos meses”. ¡Boom! Paz no se pudo callar y lanzó un mensaje para quien quiera cogerlo: “Bueno, yo estoy para reventar y no me han dado nada. Nunca he tenido un mes de vacaciones. Yo soy muy trabajadora y nunca puedo decir que no”.

Uno de los méritos de Paz Padilla es tomarse la vida como un chiste y reírse hasta de sí misma. Su físico ha experimentado un cambio que le permite estar más a gusto consigo misma: “Mira, Pablo, yo es que ahora soy fitness. Hago gimnasia, pesas, culturismo… Me pongo fuerte y desahogo. Estoy haciendo ahora todo que no hice en el colegio”, confesaba. Además, reveló que su operación de aumento pecho le había costado 9.000 euros, si bien es cierto que en su entrevista con Bertín dijo 6.000… Paz Padilla en estado puro.