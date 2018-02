Paz Padilla le ‘pone los cuernos’ a Telecinco

Paz Padilla no para. La presentadora de televisión continúa al frente de ‘Sálvame’ algunos días en semana, controla sus diferentes negocios, y ahora también, es protagonista de una obra de teatro. Pues bien, este último proyecto profesional le obliga a pegar el salto a la competencia. Pero que no cunda el pánico, la gaditana lo hace para visitar el programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, ya que se encuentra en pleno proceso de promoción de su obra de teatro.

Paz se ha subido a las tablas de nuevo para protagonizar ‘Desatadas’, una obra de Félix Sabroso, que cuenta también con la actrices Natalie Pinot y Rocío Marín. Paz no es el primer personaje en “traicionar” a su cadena con otras, ya que muchos rostros televisivos no dudan en acudir a otros programas de la televisión para promocionar sus nuevos proyectos profesionales.

Además de esto, la presentadora también visitó días antes el programa ‘Late Motive’, presentado por su amigo Andreu Buenafuente, con quién hablo de la obra, de Chiquito de la Calzada y por supuesto, de ‘Sálvame’. “La gente que lo critica no sabe lo que es”, afirmó rotunda. “Hacemos cuatro horas en directo sin un guión. Yo he aprendido muchísimo y no tengo miedo ahora a nada”, dijo Paz Padilla del programa y calificando a sus compañeros como “guerreros”.