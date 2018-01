Antes de conseguir volver a presentar Fama, Paula Vázquez desveló su continua autoexigencia. “Me he sentido culpable por no ser productiva y porque veía formatos que pensaba que debería estar haciéndolos yo”. Fue en una entrevista con Lorena Bernal, en la que, además, reconocía que “fue un shock para mí cuando me quedé fuera de Fama y Pekín Express”.