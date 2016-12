Paula Echevarría, tras ‘Velvet’: sus proyectos, ¿a quién echará más de menos?

La pareja ha trasladado su química también fuera de la pantalla, aunque su marido, David Bustamante, no debe tener celos: “Miguel Ángel es amor puro y duro. Es la persona más cariñosa que te puedas echar a la cara, nunca me ha faltado una palabra suya de cariño, un buenos días con una sonrisa, se ponía a bailar bachata, te piropea… Le voy a echar mucho de menos”, aseguró Paula sobre su compañero. Sin embargo, no es al guapo actor a quién más echará de menos… “De todos es a Pepe Sacristán. El vínculo entre él y yo ha sido muy especial, somos como tío y sobrina. Nos hemos adoptado. Le quiero con locura, y él a mí también”.