Las lágrimas de Paula Echevarría en su regreso a Telecinco

No le será fácil a Paula Echevarría olvidar la noche de este 18 de enero. La asturiana ha vuelto a los platós de Mediaset y lo ha hecho a lo grande, protagonizando una de esas historias que nos llenan de orgullo y emocionan a partes iguales. El recién estrenado ‘Volverte a ver’, formato de encuentros familiares y reencuentros amorosos -entre otros- conducido por el incombustible Carlos Sobera, ha hecho realidad el sueño de Cristina, una joven que ha superado un cáncer ocular, que su sueño es ser modelo y cuyo ídolo es Paula Echevarría.

Gracias a sus padres, Loli y Jordi, que se pusieron en contacto con el programa, su hija ha podido cumplir su sueño. La asturiana ha hecho un alto en su apretada agenda para participar en esta bonita iniciativa contra el cáncer. Hay que recordar que no es la primera, ya que recientemente ha participado en el calendario solidario que la Fundación Juegaterapia elabora anualmente.

Durante varios momentos vimos a una Paula compungida, emocionada, tragando saliva para contener un llanto que finalmente saldría a relucir en forma de lágrimas. Y no es para menos. Cristina fue diagnosticada con este tipo de cáncer cuando tan solo tenía 15 años. Desde entonces comenzó una lucha sin cuartel en la que en ningún momento ha perdido las ganas de vivir y ahora obtiene esta bonita recompensa de conocer, tocar y abrazar a su ídolo.

Al principio, Paula Echevarría se sentó entre medias de los progenitores de Cristina. Le brillaban los ojos y aguantaba las lágrimas, para minutos después encontrarse con la joven cara a cara y dejarle un emocionante mensaje: “Cuando me contaron tu historia me quedé alucinada. Quiero darte la enhorabuena por lo que has afrontado y porque has sido muy valiente. Además, te voy a dar las gracias porque el mundo sale hacia adelante por gente como tú. Y una cosa más: Nunca dejes de mirarte en el espejo porque eres preciosa”. Unas bonitas palabras que precedieron a un sentido abrazo entre ambas y que compusieron una escena de esas que nos encanta ver, un famoso haciendo realidad el sueño de una fan. ¡Bravo!

Además, la actriz dejó una noticia en forma de bombazo informativo al reconocer que ha firmado un contrato con Telecinco para los próximos tres años. Ella misma ha avanzado más detalles: “Estamos preparando ya una miniserie para rodar esta primavera y una serie para grabar el próximo otoño. Además acabó de terminar una película con Telecinco Cinema con un personaje, que puedo contar poco, solo que es mala, malísima”. Estaremos muy atentos.